Es sabido que Universidad de Chile se enfrentará a una sensible situación al término de año. Y es que sus tres centrodelanteros terminan contrato con el cuadro azul.

Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras llegaron a préstamo por una temporada y een el caso de Nicolás Guerra termina contrato y aún no hay claridad si renovará por otro período.

BOLAVIP conversa con Héctor Pinto, entrenador campeón con los universitarios en 2004 y quién exige la continuidad del número 18, Lucas Di Yorio.

“Sabes que a mí me ha llamado la atención, yo creo que él se lo ha ganado, con creces. Yo creo que ha demostrado que es un buen jugador, que es goleador, que busca y se ha empapado de lo que es la U, así que yo lo dejaría y basta de buscar, ya lo encontraron”, afirma.

Héctor Pinto exige la continuidad de Lucas Di Yorio y Gustavo Álvarez.

El estratega cree que es perder el tiempo ir por Octavio Rivero o Juan Martín Lucero. “Di Yorio es una cuestión probada y que ha dado resultados, yo creo que hay que invertir en lo que ya lo conocen además, hay que hacer todos los esfuerzos por retenerlo, creo”, indicó.

Héctor Pinto aprovecha además de rogar por la continuidad no sólo del atacante, también del entrenador Gustavo Álvarez.

“Mira, yo creo que lo primero es pensar en eso, ahora la U si quiere tener un buen año y realmente cumplir con todos los objetivos, debe hacer todo lo posible por retener al técnico y a Di Yorio”, asegura.

La pena por Unión Española

Héctor Pinto también tiene una historia con Unión Española y reconoce que la tristeza es “enorme, pero la verdad que estoy realmente muy dolido y bueno, no tenemos muchas posibilidades. Unión es un equipo de mucha tradición pero bueno, las cosas se hicieron mal a principios de año y ahora hay que estar pagando, no hay otra”.