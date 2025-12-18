Universidad de Chile tiene un misterio en el mercado de fichajes. Tras el cierre de la temporada 2025, el posible retorno de Eduardo Vargas surgió nuevamente como opción: ¿volverá al cuadro azul?

En la previa de dicha definición por parte de la directiva laica, un recordado DT de la institución se manifestó y le bajó el dedo al oriundo de Renca. Para Héctor Pinto, no hay que darle muchas vueltas al asunto.

En conversación con BOLAVIP Chile, el entrenador campeón con los universitarios le cerró la puerta al experimentado goleador. No le tiene fe a sus 36 años y pidió desechar su incorporación.

“Yo le tengo tanto cariño a todos y me gustaría que todos estuvieran en la U, pero hoy día es por rendimiento y yo creo que él no ha mostrado el rendimiento que nosotros esperamos”, lanzó.

“No me gustaría que fuera y pasara penas en la U. No me gustaría eso. Puede llegar en otro instante, en otro momento y a otra cosa, pero yo creo que hoy día, como jugador, la gente igual lo quiere y le va a exigir mucho”, agregó.

Eduardo Vargas vuelve a asomar en el horizonte de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

¿Llega a Universidad de Chile? El 2025 de Eduardo Vargas

Durante la reciente campaña, el histórico goleador disputó una totalidad de 31 encuentros representando a Audax Italiano. En dichos partidos, logró anotar siete tantos y aportar con dos asistencias.

Cabe consignar que no renovó su vínculo con la escuadra itálica, por lo que puede partir a cualquier otro equipo de manera gratuita. Crece la ilusión entre algunos hinchas azules.

