La Copa del Mundo 2026, que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá, está cada vez más cerca, y las miradas de los fanáticos del fútbol se centran en Norteamérica.

Tras finalizar las Eliminatorias, solo quedan cuatro cupos por definir en el repechaje: dos en Europa y dos en otras regiones del mundo.

Entre las selecciones que aún luchan por un boleto, Bolivia, que terminó séptima en las Eliminatorias Sudamericanas, es parte de este grupo de seis equipos.

La Selección Chilena, por su parte, quedó fuera del Mundial, generando tristeza entre los hinchas y cuestionamientos sobre el rendimiento de la Roja durante todo el proceso clasificatorio.

Olé aprovecha para burlarse de Chile

Mientras los fanáticos chilenos siguen procesando la eliminación, la prensa argentina no tardó en provocar. El diario Olé aprovechó la ocasión para burlarse de la Roja, publicando un mensaje sarcástico en su cuenta de Instagram que no pasó desapercibido para los hinchas nacionales.

“UN MOMENTO… Y CHILE????“, escribió el reconocido medio trasandino en su red social, mensaje que fue acompañado por una imagen icónica de Los Simpsons.

Frases como “Todavía les arde”, “Siguen teniendo pesadillas con nosotros?”, “Olé sueña con Chile 24/7” y “Olé sin Chile no come” demostraron que los chileno no iban a dejar pasar la provocación.

Lo cierto es que mientras Olé busca burlarse del Equipo de Todos, los hinchas nacionales defienden con orgullo la historia, dejando claro que las provocaciones trasandinas no serán toleradas.

En síntesis…

