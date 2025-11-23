Universidad de Chile afronta lo que es la parte final del torneo nacional, en el que los ‘Azules’ luchan por conseguir un cupo a la próxima edición de la Copa Libertadores, 2026, en la que nos dirigidos por Gustavo Álvarez pelean por un cupo por el Chile 2 o Chile 3.

A pesar de esto, en el ‘Romántico Viajero’ ya empiezan a seguir de cerca lo que será el próximo año, en donde la dirigencia azul comienza a ver el tema de renovaciones de jugadores, la continuidad o no de otros y los fichajes para el 2026.

Ante esto, el ídolo azul Diego Rivarola tomó la palabra en el programa ‘F90′ de ESPN, en la que habló sobre lo que es el futuro de uno de los atacantes de la U, Lucas di Yorio, por quien señala que se jugaría todas sus cartas para que el argentino se mantenga en el equipo para el 2026.

“Es de esos jugadores que yo siento que medianamente se merece un año más por lo menos para pelearla, por ir a una negociación, yo lo encuentro un delantero interesante”, declara.

Rivarola aboga por la continuidad de Di Yorio | Foto: Photosport

Finalmente, Rivarola sabe que el jugador argentino tiene un alto valor en la compra de su pase, pero indica que si él tuviera los recursos, a ojos cerraría lo compraría para que se mantenga en la Universidad de Chile.

“Depende, yo no estoy en el bolsillo de ellos (de la U), yo no sé cuánta plata tienen, yo si tengo plata, voy y lo compro, pero si no tengo, claramente no”, cerró.

