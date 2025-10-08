La Selección Chilena se despidió del Mundial Sub 20 tras caer por 4 a 1 ante su par de México en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Triste actuación para La Roja que no logró superar las expectativas y se inclinó realizando un papelón ante los “Aztecas”.

Pero más allá de toda crítica a estos jóvenes jugadores, el más apuntado de todos ha sido Nicolás Córdova, DT del “Equipo de Todos” quien no supo nunca darle la vuelta al mal desempeño que tuvo el equipo a lo largo de todo el certamen.

Las críticas llegaron desde todos lados hacia el entrenador. Hasta Fernando Ortiz, actual DT de Colo Colo, se dio el tiempo de expresar su opinión sobre los cuestionados análisis del seleccionador juvenil y sus apuntadas “métricas”.

El “Tano” conversó sobre este tema con el programa F90 de ESPN. Allí, fue consultado precisamente por las tan manoseadas “métricas de Nicolás Córdova”. El veredicto del argentino fue más que claro.

“Yo no le doy tanta importancia. Es innovador y todo el mundo se basa en esa estadística… Pero si el jugador hace lo que tiene que hacer, y si corre un poco más o un poco menos y la función es la correcta, aplaudo”, recalcó.

El pobre desempeño de la Selección Chilena en el Mundial Sub 20

Chile tuvo un grupo (en el papel) más que abordable. La victoria sobre Nueva Zelanda fue lo único positivo de este Mundial Sub 20. Y a medias. Fue un sufrido 2 a 1 con gol en el último minuto, tanto que llegó gracias a un grosero error del portero de los “All White”.

Ante Japón se sabía sería más complejo. Chile perdió por 2 a 0 en un Nacional repleto ante un combinado que promete sorprender en este certamen.

El equipo de Nicolás Córdova le dijo adiós al Mundial tras caer en octavos de final ante la Selección de México (Foto: Sebastian Cisternas/Photosport)

Pero la derrota ante Egipto dejó colgando a La Roja. Un gol de los africanos en el último minuto dejó colgando a Chile. Tan así, que su clasificación a la segunda ronda se dio solo por tener menos tarjetas amarillas que sus otros rivales… todos quedaron con tres puntos.

Esta jornada ante México se confirmó lo que todos temían: la Selección Chilena carecía de orden táctico, poder ofensivo y fuerza defensiva. Los cuatro tantos de los “Aztecas”, sumado a la poca concreción de nuestro equipo de cara al arco rival fueron muestra de ello.