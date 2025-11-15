La Selección Chilena logró el objetivo y derrotó 2-0 a Rusia en la fecha FIFA. A pesar de ello, Nicolás Córdova no solo se refirió a lo ocurrido en la cancha: desmintió una acusación que lo involucra.

¿Cuál? El DT se manifestó respecto al presunto quiebre con el estratega del combinado nacional sub-17, Ariel Leporati. Sin mayores titubeos, descartó dicha versión y se desahogó en Sochi.

“La verdad es que a veces es muy triste escuchar y leer cosas que han salido, se hace mucho daño a muchas personas. Si me critican por cosas futbolistas está bien, es parte del juego, entiendo de qué se trata esto”, señaló.

“Pero mentir y calumniar personas, lo que se ha hecho conmigo, Ariel, Sebastián (Miranda)… Con Ariel hasta nos hemos ido de vacaciones. Son las cosas por las que uno se replantea si está en el lugar correcto o no, que hacen tambalear“, agregó.

“Sé en el lugar que estoy, tener este escudo aquí es muy demandante, estamos haciendo algo que en un futuro seguramente va a traer muchos frutos“, complementó sobre dicho tema.

Nicolás Córdova no solo habló del triunfo de la Selección Chilena: desmintió rumores. (Imagen: Photosport)

El triunfo de la Selección Chilena para Nicolás Córdova

Finalmente, el entrenador también tuvo palabras para lo hecho por sus dirigidos en Europa. Entiende que hay que ir paso a paso en búsqueda del objetivo: colocar los cimientos para una nueva generación.

“Competir a este nivel es súper importante (…) Que aparezcan jugadores es determinante. Una de las cosas que me encomendaron es poder darle continuidad a un grupo de jugadores más jóvenes”, destacó.

“Hay que jugar la mayor cantidad de partidos, darle continuidad al grupo. Ojalá se sumen más jóvenes, darle continuidad al proyecto de juveniles, que aunque a veces pareciera que está todo tan mal, no está todo tan mal, créanme”, cerró.

