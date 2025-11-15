La Selección Chilena derrotó por 2-0 a Rusia en su último amistoso, aunque el rendimiento del equipo dirigido interinamente por Nicolás Córdova dejó sensaciones mixtas.

En varios pasajes del encuentro, La Roja mostró poca conexión entre líneas y escasa generación ofensiva, aunque logró ser efectivo y llevarse el triunfo gracias a los goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton.

El cuerpo técnico sigue analizando en detalle las actuaciones individuales y colectivas, buscando consolidar a los jóvenes talentos que podrían ser protagonistas en las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

La Roja comienza rápidamente a dar vuelta la página del duelo ante Rusia | FOTO: fotografiado Sipa/Photosport

Ahora, el amistoso ante Perú será una nueva oportunidad para evaluar nuevas caras y ajustar el rendimiento del equipo de cara al próximo proceso clasificatorio.

¿Cuándo juega Chile vs. Perú?

La Roja volverá a la cancha el martes 18 de noviembre, cuando se enfrente a Perú en un amistoso internacional en el Estadio Fisht de Sochi, Rusia.

¿A qué hora juega Chile vs. Perú?

El duelo por fecha FIFA está programado para las 14:00 horas de Chile.

¿Dónde ver por TV el partido Chile vs. Perú?

El encuentro se transmitirá por TV abierta en Chilevisión, además estará disponible en www.chilevision.cl y en la app MiCHV.