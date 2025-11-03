En medio de la máxima expectación, la Selección Chilena Sub 17 dirigida por Sebastián Miranda emprendió hace una semana y media su viaje a Qatar para disputar la Copa del Mundo de la categoría.

Este torneo representa la culminación de un largo proceso de trabajo, donde el cuerpo técnico busca plasmar en la cita planetaria el buen nivel mostrado en el CONMEBOL Sudamericano, donde finalizaron cuartos.

Sin embargo, desde el momento en que la delegación chilena abordó el avión, una ausencia generó ruido interno y sorpresa en el medio: Ariel Leporati, ayudante técnico clave de Sebastián Miranda, no formaba parte del grupo.

Su ausencia inmediata desató una ola de especulaciones y un notorio hermetismo por parte de la ANFP.

La Hora de King Kong revela el cortocircuito de Nico Córdova con Ariel Leporati

El misterio fue abordado por el programa “La Hora de King Kong”, donde entregaron detalles inéditos sobre la marginación.

“Las sospechas se confirmaron cuando la delegación viajó hace una semana y media para jugar el Mundial y Ariel Leporati no figuraba. Lo habían bajado”, aseguraron.

“La ruptura, cuenta el entorno de Leporati, se habría producido durante el Mundial Sub 20 jugado en Chile. Todas los apuntes técnicos, entre ellos algunos cambios en el equipo, tan bien recibidos por Córdova en el Sudamericano, fueron rechazados en el Mundial. Hubo un cortocircuito total y la relación se rompió. Días después, Leporati se enteró que estaba fuera del cuerpo técnico de la Sub 17 y no viajaba a Qatar”, detallaron.

¿Quién transmite los partidos de Chile en el Mundial Sub 17?

Los partidos de Chile en el Mundial Sub 17 serán transmitidos por televisión abierta en la señal de Chilevisión.