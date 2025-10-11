La Selección Chilena venció agónicamente por 2 a 1 a su similar de Perú en un intenso amistoso FIFA disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida.

En dicho encuentro, el DT interino Sebastián Miranda apostó por varios nombres del medio local que buscan demostrar que pueden pelear por un lugar en futuras convocatorias. Uno de ellos fue Fabián Hormazábal, lateral derecho de Universidad de Chile, quien tuvo un rendimiento con luces y sombras, pero igualmente se robó la atención en redes sociales.

El jugador de 29 años fue protagonista en el gol de los incaicos al no tomar bien la marca, pero minutos más tarde protagonizó una brillante jugada individual que levantó a los hinchas y también al mundo del streaming.

La Cobra sobre Fabián Hormazábal: “¿Desde cuándo el mismísimo Cafú es chileno?”

Durante su transmisión en vivo en Kick, Lautaro del Campo, más conocido como La Cobra, no escondió su entusiasmo por la acción en la que Hormazábal se sacó a tres jugadores de Perú, y lanzó una comparación que desató risas entre sus seguidores.

“No, bueno. No, no, no. Amigos, de verdad en serio. ¿Desde cuándo el mismísimo Cafú es chileno? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué momento? ¿Ese jugador juega en la U. de Chile?, indicó el creador de contenido argentino.

Hormazábal se gana los elogios de La Cobra | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

“Lo que juega Hormazábal. Gente de la U, ¿Cuánto piden por Hormazábal?”, concluyó.

El comentario rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los hinchas de la U celebraron con humor el nuevo apodo del jugador: “el Cafú chileno”.

Mira el comentario de La Cobra sobre Fabián Hormazábal (minuto 9:41):