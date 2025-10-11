Con poco público en las tribunas y con un juego no muy vistoso, la Selección Chilena celebró después de mucho tiempo y derrotó a Perú por 2-1 en un amistoso disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida.
En la primera etapa, La Roja se fue al descanso en desventaja ante un joven equipo de Perú que dio batalla y se ‘comió’ las bandas, algo que no le gustó para nada al mundialista Miguel Ángel Neira: “Para mí no vale nada este triunfo, es un amistoso no más. Ningún brillo el partido”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.
Eso sí, el ácido ex jugador comentó qué fue lo que más lo dejó preocupado tras la ajustada victoria: “Me preocupa los dos laterales, son muy malos marcando. A mí me interesa que ellos marquen bien primero, no que ataquen”, expresó.
Tras cartón apunta a Fabián Hormazábal de Universidad de Chile y de rebote le cae a Gabriel Suazo, jugador del Sevilla: “A Hormazábal no se lo pueden pasar así y a Suazo tampoco, el chico peruano hizo lo que quiso todo el partido”, recalcó.
Palabras más, palabras menos, lo cierto es que la Selección Chilena volvió a los abrazos y ahora tendrá que pensar en los amistosos de noviembre donde volverá a enfrentar a Perú y se medirá con Rusia en el viejo continente.
Los goles de La Roja
Ben Brereton Díaz anotó el 1-1 transitorio para la Selección Chilena y, cuando parecía que el compromiso terminaba en empate, Maximiliano Gutiérrez anotó el 2-1 final en favor de La Roja.