Con poco público en las tribunas y con un juego no muy vistoso, la Selección Chilena celebró después de mucho tiempo y derrotó a Perú por 2-1 en un amistoso disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida.

En la primera etapa, La Roja se fue al descanso en desventaja ante un joven equipo de Perú que dio batalla y se ‘comió’ las bandas, algo que no le gustó para nada al mundialista Miguel Ángel Neira: “Para mí no vale nada este triunfo, es un amistoso no más. Ningún brillo el partido”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Neira apuntó a los dos laterales de Chile. | Foto: Photosport

Eso sí, el ácido ex jugador comentó qué fue lo que más lo dejó preocupado tras la ajustada victoria: “Me preocupa los dos laterales, son muy malos marcando. A mí me interesa que ellos marquen bien primero, no que ataquen”, expresó.

Tras cartón apunta a Fabián Hormazábal de Universidad de Chile y de rebote le cae a Gabriel Suazo, jugador del Sevilla: “A Hormazábal no se lo pueden pasar así y a Suazo tampoco, el chico peruano hizo lo que quiso todo el partido”, recalcó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que la Selección Chilena volvió a los abrazos y ahora tendrá que pensar en los amistosos de noviembre donde volverá a enfrentar a Perú y se medirá con Rusia en el viejo continente.

Los goles de La Roja

Ben Brereton Díaz anotó el 1-1 transitorio para la Selección Chilena y, cuando parecía que el compromiso terminaba en empate, Maximiliano Gutiérrez anotó el 2-1 final en favor de La Roja.