Universidad de Chile está en los cuartos de final de Copa Sudamericana tras el fallo CONMEBOL. De esta manera, los azules esperan por Alianza Lima en la ronda de los ocho mejores equipos del certamen.

A pesar de que ello generó ilusión entre los hinchas del cuadro universitario, La Cobra los advirtió: sufrirán con las represalias de la organización de la competencia continental.

A través de una transmisión vía KICK, el reconocido streamer argentino aseguró que el ente regidor del fútbol sudamericano no permitirá que los azules eliminen al elenco peruano.

“Para mí, les vuelvo a repetir: esta es mi sensación. A Alianza Lima no le van a ganar y no por el nivel de Alianza Lima, porque es un gran equipo más allá de la chicana y que yo los jodo. El chat lo sabe: vi todos sus partidos”, comentó.

“Es un equipazo Alianza Lima y tiene las credenciales para ganarle a la U de Chile, pero les voy a decir algo: la CONMEBOL no va a permitir que la U de Chile pase a la siguiente instancia. La U de Chile no va a pasar a las semifinales“, agregó.

Universidad de Chile enfrentará a Alianza Lima en los cuartos de final de Copa Sudamericana.

El rival de Universidad de Chile en Copa Sudamericana

En dicha línea, Lautaro del Campo (nombre real del streamer) destacó el nivel del conjunto peruano dirigido por Néstor Gorosito. Para él, no hay duda de que es uno de los principales candidatos al título.

“Eliminó a Boca Juniors, le compitió a Sao Paulo en Brasil, compitió con los equipos argentinos, eliminó a Corinthians, eliminó a Gremio y ahora eliminó a un equipo ecuatoriano allá“, reflexionó.