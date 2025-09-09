La Selección Chilena se mide ante Uruguay en su último compromiso de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026. Chile logra equilibrar el trámite en el primer tiempo con la Celeste y logró generar peligro.

Lucas Cepeda tuvo la acción más peligrosa con un remate de fuera del área que exigió al arquero Santiago Mele, quien logró reaccionar de buena forma estirándose sobre su izquierda, lo que le permitió rechazar el balón y evitar el tanto de Chile.

Precisamente fue el futbolista que hoy se desempeña en Colo Colo, el más elogiado. “Es el único jugador decente de toda la selección”, “el único distinto en este triste equipo”, “es muy bueno”, fueron algunos de los comentarios a través de X.

“El único revulsivo de esta selección”, “el mejor del ataque”, “es toda la selección”, son otros de los elogios que recibió la participación del formado en Santiago Wanderers.

Los halagos se multiplacaron. “Dos cambios más que el resto”, “Cepeda y Hormazábal tienen que irse al extranjero”, “hace cosas muy buenas”.

Los elogios para Lucas Cepeda por su desempeño en Chile vs. Uruguay