La Selección Chilena y la Selección de Uruguay se ven las caras dentro de esta jornada por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en el Estadio Nacional.

El recinto ñuñoíno que está lejos de estar lleno debido a la poca motivación de la gente para este duelo, la sanción que se le impuso a nuestro país y los precios de las entradas, han generado un ambiente poco emotivo para este duelo.

A pesar de esto, la gente que dice presente en el Estadio Nacional se hizo notar en un momento importante previo al inicio del duelo, en el que nos dejó a la persona más aplaudida, pero por lejos.

En esta oportunidad, el personaje más aplaudido no fue ni Lucas Cepeda, ni Ben Brereton, ni Lucas Assadi y ningún jugador de la Selección Chilena, si no que el que se llevó todos los aplausos fue el entrenador argentino, Marcelo Bielsa.

Bielsa fue el más aplaudido | Foto: Photosport

El cariño por el hoy seleccionador uruguayo se mantiene latente por parte de los hinchas nacionales, quienes al escuchar su nombre por altoparlantes, aplaudieron hasta más no poder al rosarino, expresándole todo su cariño.

De esta forma, se deja en manifiesto del gran cariño que todo el pueblo chileno le sigue teniendo a Marcelo Bielsa, quien ha sido un entrenador que ha generado un gran impacto dentro del equipo todos.