En esta jornada se pone punto final a lo que son las Eliminatorias Sudamericanas, en el que la Selección Chilena se alista para lo que es su enfrentamiento ante la Selección de Uruguay en el Estadio Nacional.

Si bien en este juego entre ambos países no se juega nada, tras la eliminación de Chile y la ya clasificación de Uruguay al Mundial, sin duda que todas las luces están en un especial momento que se vive hoy en el recinto de Ñuñoa.

Se trata de la vuelta del entrenador argentino, Marcelo Bielsa a suelo nacional, quien hasta día de hoy sigue siendo recordado por gran parte de los hinchas de Chile tras lo que fue su etapa en la Selección Chilena, en la que llevó a nuestro país al Mundial de Sudáfrica 2010.

Hace unos instantes, la Selección Uruguaya arribó al Estadio Nacional, en el que sin duda el que se llevó todas las miradas fue el estratega, quien recibió el cariño de todos camino al vestuario y este respondió de una forma muy mesurada: “Muchas gracias muchachos, muchas gracias”.

VIDEO: ASÍ FUE EL INGRESO DE BIELSA AL ESTADIO NACIONAL