La Selección Chilena vive un desolador panorama en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026. Chile recibió una sanción de la FIFA por comportamiento discriminatorio de los hinchas en el encuentro ante Argentina, por lo que sólo dispone de un 50 por ciento de aforo.

A la restricción se suma un poco entusiasmo de los hinchas con una selección que no tiene chances de llegar al Mundial. En la previa al compromiso, el movimiento para ingresar al recinto fue escaso.

De hecho, a media del partido había cerca de 7.000 hinchas en el Coloso de Ñuñoa. Es decir, un tercio del aforo total permitido para esta jornada 18 de Eliminatorias. Aquello aumentó ya más encima del compromiso, acercándose a las 20 mil.

Para el encuentro el ticket más barato estaba en un valor de 16 mil pesos chilenos. Varios de los hinchas locales se acercaron para reconocer al DT de la Selección Uruguaya, Marcelo Bielsa quien tuvo un gran paso por Chile.

De esta manera, una nueva generación de futbolistas despide la Eliminatorias con miras a ir sumando experiencia de cara al próximo ciclo, donde deberán asumir la responsabilidad de intentar clasificar a un Mundial después de 16 años.

Chile juega con poco público ante Uruguay. A media hora del partido habían cerca de 7.000 personas en el estadio, luego llegó más gente. (Foto: Bolavip)

La Roja fracasó en sus intentos por llegar a Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, en cada proceso con rendimiento peor al anterior.