La Selección Chilena retornará a la acción. El combinado nacional se prepara para enfrentar a Rusia en uno de los dos compromisos que tendrá a nivel internacional durante este mes.

Con tal de instalar los cimientos para el próximo proceso clasificatorio, el equipo dirigido por Nicolás Córdova tendrá a todo su contingente estelar. En esta ocasión, sí dirán presentes los jugadores que militan en el extranjero.

Por ello, el DT de La Roja -que vuelve tras su ausencia en la victoria 2 a 1 sobre Perú en la Florida- no tendrá derecho a excusas: puede tirar toda la carne a la parrilla.

Con nombres como Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda, el país buscará una alegría en Sochi. ¿Dónde se puede ver EN VIVO, por TV y ONLINE el partido?

La Selección Chilena enfrentará a Rusia en Sochi. El nuevo proceso está en pañales. (Imagen: Photosport)

Selección Chilena vs. Rusia: cuándo es

El encuentro amistoso entre Chile y Rusia, válido por fecha FIFA, está pactado para este sábado 15 de noviembre. Se disputará desde las 14:00 horas en el Estadio Olímpico de Sochi.

Dónde ver EN VIVO y GRATIS

El duelo podrá ser sintonizado de manera gratuita a través de la señal oficial de Chilevisión. A su vez, el canal mencionado lo emitirá vía su página web y en su canal de YouTube.

En tanto, los televidentes con acceso a Disney (ya sea estándar o premium), podrán ver el enfrentamiento en ESPN.