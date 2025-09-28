Chile sufrió, pero ganó. Y lo hizo en forma agónica, cuando el partido terminaba donde Ian Garguez empujó ese balón con la ayuda de los 45.000 hinchas de La Roja que hace rato no tenían una alegría.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador de la Roja, Nicolás Córdova, prefirió destacar lo positivo de partir ganando ante un duro rival, que detallar los erroes de su equipo.

“Fue un partido muy duro porque (Nueva Zelanda) fue un rival muy físico, sabíamos que nos costaría jugar en el medio porque cerraban muy bien los espacios”, partió diciendo el adiestrador.

Agregando que “el debut, la ansiedad y todo lo que conlleva jugar con este marco de público maravilloso, creo que se hizo un buen partido. Hay que mejorar y seguir creciendo, pero es importante empezar así”.

Nicólas Córdova marca un punto muy importante que le dejó este encuentro y que le servirá para lo que viene para Chile.

“El envión adrenalínico que te da ganar un partido al último minuto, en tu casa. Creo que el equipo entendió después del gol del empate la intención de ir a buscar el partido. A ratos se nos perdió la pelota, ellos jugaron bien, pero lo ganamos. Ahora viene un partido muy difícil contra Japón”, cerró.

Nicolás Córdova valora el triunfo de Chile ante Nueva Zelanda.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile en el Mundial sub 20?

La Roja se medirá con Japón este martes 30 de septiembre en el Estadio Nacional a las 20:00.