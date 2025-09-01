Este lunes comenzaron los entrenamientos en la Selección Chilena de cara a la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026, donde se reencontraron los jugadores de Colo Colo y Universidad de Chile.

Así es, porque a menos de 24 horas del polémico Superclásico, que ganó el Cacique por 1-0 en el Estadio Monumental, se volvieron a ver las caras seis de los protagonistas de este choque en Macul.

Por el lado de Colo Colo estuvieron el extremo Lucas Cepeda y el volante Vicente Pizarro, este último autor del único gol ante la U.

Mientras que por los azules dijeron presente el lateral Fabián Hormazábal, los volantes Matías Sepúlveda, Javier Altamirano y Lucas Assadi.

Este reencuentro fue captado en una fotografía de lo que fue la primera práctica en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, en la que aparecen sentados y guardando distancia Assadi junto Hormazábal por un lado, y Cepeda con Pizarro por el otro.

Quienes amenizaron el ambiente fueron el defensa Benjamín Kuscevic del Fortaleza de Brasil y Daniel González de Universidad Católica.

Aunque luego en las redes sociales de la Selección se pudo apreciar al Vicho Pizarro entre risas con Assadi y Altamirano en el gimnasio.

Mira las FOTOS a continuación:

Así fue el reencuentro de los jugadores de la U y Colo Colo tras el Superclásico. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Lucas Assadi, Vicente Pizarro y Javier Altamirano en su reencuentro en Juan Pinto Durán. (Foto: @laroja)

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

La Roja visitará a Brasil este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro y luego cerrará su participación en las Eliminatorias ante Uruguay, el martes 9 a la misma hora en el Estadio Nacional de Santiago.

Cabe recordar que Chile ya no tiene posibilidades matemáticas de ir al Mundial del 2026, incluso se presenta a estas últimas jornadas con el técnico interino Nicolás Córdova.