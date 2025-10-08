La Selección Chilena enfrenta ciertas complicaciones de última hora para su amistoso ante su similar de Perú, a disputarse este viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El cuerpo técnico liderado por Sebastián Miranda ha tenido que lamentar la baja confirmada del defensor Iván Román, quien quedó descartado de la convocatoria por una fractura de escafoides que limita actividad deportiva de contacto y tiene indicación quirúrgica.

A esta ausencia se suma la gran incertidumbre en torno a Lucas Assadi, uno de los principales agentes creativos del equipo, quien se encuentra “entre algodones” y su presencia en el partido es una gran duda para el cuerpo técnico.

Ian Garguez y Agustín Arce son nominados a la Roja Adulta

Ante este complejo escenario, el técnico a cargo de este combinado nacional reaccionó rápidamente para suplir las ausencias y asegurar alternativas en la nómina.

El estratega decidió recurrir a la Roja Sub 20 y promover a dos de las figuras de dicha categoría: el defensor Ian Garguez y el volante Agustín Arce, quienes se integrarán de inmediato a los trabajos en Juan Pinto Durán.

Arce y Garguez vienen de ser eliminados por México de los octavos de final del Mundial Sub 20 | FOTO: Andres Pina/Photosport

Esta serie de imprevistos se transforma así en una vitrina inesperada y una oportunidad de oro para los recién nominados Garguez y Arce.

¿Cuándo y a qué hora se disputará el amistoso entre Chile vs Perú?

El partido entre Chile y Perú se disputará este viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago. El encuentro está programado para las 20:00 horas (hora chilena).