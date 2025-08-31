En las últimas horas, la Selección Chilena encendió las alarmas a pocos días de enfrentar una dura doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Aunque La Roja ya se encuentra eliminada del proceso clasificatorio, los duelos frente a Brasil en Santiago y Uruguay en Montevideo eran vistos como instancias claves para evaluar el trabajo de Nicolás Córdova y dar minutos a nombres que apuntan al recambio.

Es por esto que el técnico nacional ya entregó la nómina oficial para dichos encuentros, pero una de sus piezas convocadas podría perderse ambos compromisos.

Bruno Barticciotto podría ser baja en la Selección Chilena

¿El jugador en cuestión? Bruno Barticciotto, quien se perdió el partido de este sábado de Santos Laguna frente a Tigres y no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes del equipo dirigido por Francisco Rodríguez Vilches.

¿Qué le ocurrió al atacante chileno? Desde el cuadro seis veces campeón de la Liga MX informaron que no estuvo disponible por una molestia en el muslo derecho.

El ex Palestino ha tenido que lidiar con lesiones que lo han marginado de La Roja | FOTO: Raul Zamora/Photosport

Por ahora, la situación del hijo de Marcelo Barticciotto se encuentra en evaluación médica y no se descarta que Córdova deba considerar un reemplazante en caso de que no logre recuperarse a tiempo.

Los números de Bruno Barticciotto en Santos Laguna

El ex Talleres de Córdoba registra 8 goles y 1 asistencia en 15 presentaciones con la camiseta del elenco verdiblanco, en tan solo 1.020 minutos jugados (11 encuentros completos).