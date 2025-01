SUDAMERICANO SUB 20

La selección chilena obtuvo un triunfazo en el Clásico del Pacífico al vencer 3-2 a Perú en una nueva jornada del Sudamericano sub 20 que se disputa en Venezuela.

El primer gol fue obra de Ignacio Vásquez, delantero que pertenece a la U y que según César Vaccia tiene un gran futuro, aunque marca donde debe jugar para causarle daño al rival.

“Los jugadores de la U han tenido muy buenos rendimientos, así que felicitaciones a la gente que trabaja en el fútbol joven en Universidad de Chile, y me alegro por la Sub 20″, afirma el entrenador bicampeón con los azules en conversación con BOLAVIP.

Vaccia destaca al Nacho, asegurando que “Vásquez es desequilibrante, en el uno contra uno es muy habilidoso, pero yo creo que donde mejor se ve, es cuando se va a la izquierda, ahí marca diferencia y en este partido generó todo por ahí”.

El estratega también le pone fichitas a otro crack azul. “Arce tiene buena pegada, así que tenemos buenos jugadores y dan para ilusionarse en la U y en la selección”, explica.

César Vaccia aplaude el rendimiento de Ignacio Vásquez.

César Vaccia: “Damián Pizarro debió quedarse en Colo Colo”

El otrora entrenador de divisiones inferiores, analizó el partido de Damián Pizarro, asegurando que “es un chico que tiene mucha potencia, pero no es un jugador que se asocie, no es un jugador que construya, no tiene una técnica depurada, siempre hablo de la post formación, y a él le faltó ese tiempo, debió quedarse en Colo Colo

Agregando que “es un jugador que no está en un 100%”.