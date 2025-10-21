El excapitán de la selección chilena, Claudio Bravo, encendió el ventilador en redes sociales y publicó un potente mensaje en medio del difícil momento que vive el fútbol chileno tras el papelón de La Roja en las Eliminatorias al Mundial 2026 y la estrepitosa eliminación del ‘Equipo de Todos’ Mundial Sub 20 donde eran locales.

Por estos días, el ex arquero de La Roja es sondeado como posible ministro del Deporte en un eventual gobierno de la candidata de derecha, Evelyn Matthei. Según la abanderada de la oposición, el ‘Capi’ habría dado el sí ante la propuesta de asumir la cartera de deportes en caso de ganar las elecciones presidenciales.

La fuerte crítica de Claudio Bravo al fútbol chileno

Citando una declaraciones del ex defensor del Manchester United, Nemanja Vidic, el exfutbolista formado en Colo Colo expuso en su perfil de Facebook que “nuestro fútbol no necesita más promesas con videos editados. Necesita jugadores que se ganen el respeto, no con likes, sino con cada choque, con cada mirada que diga: por aquí no vas a pasar”.

En esa línea, el bicampeón de América recalcó que “mientras sigamos valorando la estética por sobre la entrega, seguiremos perdiendo a los verdaderos guerreros. El talento sin carácter no gana batallas y no puedes competir”.

Finalmente, el ex guardameta de clubes como Manchester City, Barcelona y Real Betis, acusó que “en Chile se llenan de pruebas técnicas, de cronómetros, de evaluaciones estéticas del juego, y olvidan que el fútbol, como la vida, se sostiene con corazón, coraje y sacrificio”.

“Porque el fútbol no es solo jugar bien. ¡Es sentir, luchar y nunca rendirse!”, cerró el actual comentarista deportivo.