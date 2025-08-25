Este 2025 se cumplieron 10 años de la consagración de Chile en la Copa América2015. Actualmente las figuras de la generación dorada viven sus últimos cartuchos en el fútbol profesional y sus carreras quedarán en la historia grande del fútbol chileno. Por aquello ha surgido el debate del mejor futbolista de la historia de nuestro balompié.

Por ejemplo, el ídolo de la Roja y Colo Colo, Carlos Caszely no duda en poner a Elías Figueroa en la cima del olimpo, pero deja claro que Arturo Vidal es el mejor de los dorados. En BOLAVIP preguntamos a Esteban Paredes por quién consideraba al mejor jugador de la historia del fútbol chileno.

“De lo que yo vi: Arturo Vidal. Muchos dicen que Elías Figueroa, pero lo que yo vi durante mi largo camino de jugador yo creo que es Arturo Vidal”, contestó el goleador histórico de Primera División (221 tantos) a nuestro micrófono.

Paredes es uno de los grandes ídolos de Colo Colo junto a Carlos Caszely, Francisco “Chamaco” Valdés y Marcelo Barticciotto. El tremendo exdelantero no dudó al hablar del más grande del Cacique.

“Nuestro David Arellano, el que fundó el club. Es una historia y todo lo que él formó hoy día es lo que es Colo Colo”, expresó el máximo goleador chileno en la Copa Libertadores con 23 goles.

Esteban Paredes elige a Arturo Vidal como el mejor jugador chileno de la historia. (Foto: Photosport)

Esteban Paredes pudo compartir con los más grandes de la generación dorada

El exdelantero a lo largo de su carrera pudo compartir con grandes figuras de la generación dorada, pues fue mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Por aquello, tiene un gran conocimiento de nombres como Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Claudio Bravo, entre otros.

El Tanque marcó 12 goles con la Selección Chilena, uno por Copa América, tres por Eliminatorias a la Copa del Mundo, uno muy recordado en el triunfo por 1-0 frente a Uruguay en el Nacional rumbo al Mundial 2014. Además cuenta con ocho tantos en amistosos.