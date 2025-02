Ayer se inició el hexagonal final en el Sudamericano Sub 20 que se está disputando en Venezuela, donde Chile perdió por 2-1 ante Argentina, luego de haberse clasificado en el tercer lugar del Grupo A.

El equipo que dirige Nicolás Córdova se vio ampliamente superado en el primer tiempo y en el complemento pudo estrechar las diferencias, con el descuento de Juan Rossel que llegó a su quinta conquista en este torneo.

Tras el partido en Caracas, habló con BOLAVIP el periodista deportivo Jorge Coke Hevia, quien en su cacarterístico tono crítico, analizó esta caída ante uno de los favoritos del certamen.

“Esta es una selección que entró al hexagonal después de un montón de años. Entonces todos agarramos papa y es una selección que logró competir y entrar, y hasta ahí estamos pagado”, comenzó diciendo.

Juan Rossel lleva cinco goles en el Sudamericano Sub 20. (Foto: Carlos Parra – FFCh)

“Después si tuviéramos que clasificar al Mundial no sé si nos alcanzaría, y no nos alcanza por un montón de cosas. Primero, Argentina superior, muy superior, va a pelear el título del mundo seguramente. Eso por un lado”, continuó.

“Después no olvidar que esta selección estaba tirada, no hubo ningún aporte a nivel dirigencial en todo lo que tuvo que ver con la pandemia, no hay que olvidarse de todo eso. A eso hay que agregar que los muchachos juegan poco en Primera División y además el Nico Córdova contra los que él cree que es superior juega de una manera y contra los que él cree que no es superior, juega de otra manera”, agregó.

La resignación de Coke Hevia con la Selección Chilena Sub 20

Respecto a aquello último, Coke Hevia hizo una crítica constructiva a lo que ha ido planificando el técnico nacional en este Sudamricano.

“Y en esa otra manera nos queda claro que nos falta mucho, porque quedan huérfanos los delanteros y porque es lo que hay nomás. Porque si juegas como venías jugando, te meten seis”, advirtió.

“Argentina está escalones y escalones más arriba. Entonces no es que esté conforme, estoy resignado, no hay nada que hacer”, cerró.