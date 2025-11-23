Universidad de Chile en esta jornada tenía un duelo crucial dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se enfrentaban ante O’Higgins de Rancagua, en donde el conjunto de Gustavo Álvarez derrotaron por 1-0 ante los ‘Celestes’ en un duelo crucial en la lucha por el Chile 2 o 3.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió al triunfo azul, en la que resaltó la fiereza en la defensa de la U para este partido clave, destacando a Matías Zaldivia como una de las grandes figuras.

“Yo creo que individualmente no hubo figura, Zaldivia está en un muy buen momento, muchos me dirán ‘pero con Lanús no fue el mejor Zaldivia, tuvo problemas en la llave’, siempre el análisis en Chile hay que hacerlo en lo nacional e internacional”, parte señalando Hevia.

Pensando en los próximos desafíos, el comunicador señaló de un gran problema que tendrá la Universidad de Chile, en la que considera que al equipo le hace falta un jugador que se pueda entablar dentro de lo que es la dupla entre Marcelo Díaz y Charles Aránguiz.

Hevia avizora un problema en la U de Álvarez | Foto: Photosport

“La U va a tener que hacer un gasto, porque trajó a Rodríguez, pero no sé si será el jugador o no, cómo le va a costar a al U incrustar en el tándem Díaz-Aránguiz, cuando juegan juntos, el ratito que juegan, es otro el ritmo de partido., declara.

Concluyendo, Hevia apunta contra la Universidad de Chile y su gran debacle en la segunda parte del año, en la que siente que los ‘Azules’ quedarán muy al debe si no consiguen el cupo de Chile 2.

“Pero creo que va a quedar corta la U si es Chile 3, es poco para lo que tiene, porque la Católica tiene mucho menos y probablemente será el Chile 2”, cerró.