El delantero Lucas Cepeda se ha transformado en una de las grandes apariciones del fútbol chileno en los últimos años, irrupción que le permitió dar el salto desde Santiago Wanderers a Colo Colo.

En el Cacique, el oriundo de Placilla tomó el mando del equipo en medio de un escenario complejo y ha destacado por su actitud, velocidad y personalidad, convirtiéndose en una de las pocas buenas noticias para la hinchada alba.

Su buen rendimiento y su capacidad para generarse oportunidades han despertado elogios dentro y fuera del club. Incluso, su nombre ha sido vinculado en reiteradas ocasiones con el interés de clubes internacionales como Bologna de Italia o River Plate de Argentina, reflejo del nivel que viene mostrando el atacante de 23 años.

Lucas Cepeda sigue llamando la atención por su nivel en Colo Colo | FOTO: Diego Martin/Photosport

Le piden a gritos a Lucas Cepeda que “se vaya ya de Chile”

Tras el triunfo de Colo Colo por 4-1 ante Unión La Calera, donde el seleccionado chileno volvió a marcar, el seleccionado chileno volvió a instalarse en la conversación futbolera

Esta vez fue el periodista Jorge “Coke” Hevia, en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, quien alzó la voz para remarcar que el techo de Cepeda está muy por encima del medio local.

“A Lucas Cepeda le sobra Chile hace rato. Se tiene que ir, se tiene que ir ya”, afirmó Hevia en su espacio radial.

“En un torneo devaluado, en un equipo que ha sido un desastre, sigue demostrando que está bien de cabeza”, agregó el comunicador, subrayando la capacidad del ariete para rendir incluso en un contexto adverso.

En síntesis…