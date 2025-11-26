Universidad de Chile se metió de lleno en el mercado de fichajes. El cuadro estudiantil busca un nombre para su delantera y por eso posó su atención tras la cordillera. ¿A quién apunta?

Según trascendió en tierras argentinas, Lucas Passerini es uno de los candidatos a reforzar al conjunto azul para la siguiente temporada. El viejo conocido del balompié nacional asoma en la mira laica.

Sin embargo, dicha alternativa ya encontró un detractor: Jorge “Coke” Hevia. En los micrófonos de BOLAVIP Chile, el periodista le bajó el dedo a la posible contratación universitaria.

“Tiene 31 años, o sea, (Lucas) Di Yorio le saca una ventaja de años, entiendo lo de las lucas, eso lo tengo claro. Ahora, digamos que si bien Lucas Passerini ha tenido algunas buenas campañas, no viene precedido de una tan buena“, lanzó.

“No creo que sea el nombre que necesite la U (…) No es malo, pero no sé. No viene precedido de un buen momento. A menos que te dieran un préstamo con opción, me empiezo como a perder un poco de para dónde va la micro”, agregó.

Coke Hevia le bajó el dedo al arribo de Lucas Passerini a Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

No quiere a Lucas Passerini en Universidad de Chile

Finalmente y en la misma línea, Coke Hevia le bajó la persiana al delantero argentino. Un importante punto a considerar: tiene contrato vigente con Belgrano de Córdoba hasta diciembre de 2026.

“No me calza porque tendría que renovar para venir, o la U hacer una oferta y comprarlo. ¿La U se la va a jugar por un jugador como Lucas Passerini para comprarlo? El modelo de negocio no lo estoy entendiendo”, cerró.

En resumen: