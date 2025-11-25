Colo Colo mira de reojo el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada, y en las últimas horas surgió un nombre que generó más de alguna sorpresa: Benjamín Kuscevic.

El defensor de 29 años, formado en Universidad Católica y actualmente milita en el Fortaleza de Brasil, fue vinculado al elenco albo tras un reporte de En Cancha que manejaba incluso la cifra de su eventual salario: 25 millones de pesos.

La noticia rápidamente comenzó a circular en redes sociales y fue replicada por algunos hinchas colocolinos, instalando la discusión sobre si el seleccionado chileno podría regresar al país y, especialmente, si ese retorno podría darse al Estadio Monumental.

Coke Hevia tira por la borda la opción de Benja Kuscevic

Sin embargo, en medio de ese debate, uno de los que decidió aclarar el tema fue el periodista Jorge “Coke” Hevia, quien salió a negar esta información y a explicar por qué

“Apareció que Benjamín Kuscevic estaba en la órbita de Colo Colo. ¿Por qué? Porque él tendría un sueldo específico a la mano y dicen su sueldo”, partió diciendo el comunicador en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta.

“A mí no me gusta meterme en el bolsillo de nadie, pero es muchísimo más, muchísimo más. No hay ninguna posibilidad que Benjamín Kuscevic gane esa plata, vuelva a Chile y sea Colo Colo porque será a la Católica, con 28 años o sigue su carrera allá o afuera”, dejó en claro Hevia.

Por último, el conductor del espacio radial enfatizó que “yo la información que tengo es que no viene y además cómo va a ganar esa plata. Si ganara esa plata jugaría en Católica”.

