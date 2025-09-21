La Selección Chilena Sub 20 cuenta los días para el debut en el Mundial de la categoría, donde tendrá que hacerlo el próximo sábado 27 de septiembre ante Nueva Zelanda en un compromiso válido por la Fecha 1 del Grupo A.

Pese a que los ánimos están por los aires con lo que pueda hacer La Roja, no todos se ilusionan con lo que pueda hacer Nicolás Córdova y sus dirigidos. Uno de ellos fue nada más ni nada menos que Héctor Robles, ex entrenador de la Selección Chilena en esa categoría.

Garguez de Palestino es una de las figuras de La Roja Sub 20. | Foto: Photosport

En diálogo con El Mercurio, el ex DT de La Roja pegó una feroz ninguneada al equipo de Nicolás Córdova: “¿Por qué vamos a tener una gran expectativa si estos chicos ni siquiera son titulares en sus equipos?”, dijo.

“Los que juegan lo hacen solo por la regla que lo exige. Chile juega la Copa del Mundo porque es el anfitrión, si no, no estaríamos hablando de esto. No veo a ningún chico de la Sub 20 que pueda ser titular indiscutido en la selección adulta. En Chile ese proceso es más tardío” complementó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Chile está enfocado en el debut en el Mundial Sub 20, donde buscarán avanzar la fase de grupo y, por qué no, ilusionarse con poder levantar el trofeo mundialista.

El grupo de Chile en el Mundial

Nueva Zelanda, Japón y Egipto serán los rivales de la Selección Chilena en el Grupo A del Mundial Sub 20. Todos los partidos La Roja los disputará en el Estadio Nacional y con el público a su favor.