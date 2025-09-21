Esta semana Nicolás Córdova entregó la lista de jugadores que formarán parte de la Selección Chilena de cara al Mundial Sub 20, donde destacan ausencias como la de Iván Román del Atlético Mineiro y Damián Pizarro, quien milita en la primera división de Francia.

Es precisamente el jugador formado en las inferiores de Colo Colo el que ha despertado el interés y extrañeza de los hinchas, quienes quedaron impávidos ante su no nominación al evento planetario que se desarrollará en el país.

Pizarro fuera del Mundial. | Foto: Photosport

Uno que cree saber por qué no fue convocado es César Vaccia, ex entrenador de la Selección Chilena quien en diálogo con El Mercurio avisó que “Pizarro quedó afuera por rendimiento, no anduvo bien en el Sudamericano. A eso obviamente se suma lo que ocurrió con sus vacaciones, cuando decidió no ir a la Selección”.

“Aunque está en su pleno derecho, a mí como técnico no me habría parecido bien”, complementó el estratega sobre lo que hizo Damián Pizarro y que, si él hubiese sido el DT, posiblemente tampoco lo hubiese llamado al Mundial.

Así las cosas, Damián Pizarro no podrá mostrarse al mundo en el Mundial Sub 20 y lo tendrá que hacer cuando tenga una chance con el Le Havre, equipo de la Primera División de Francia que este año luchará para mantener la categoría.

¿Cuándo debuta La Roja?

La Roja debuta en el Mundial Sub 20 el próximo sábado 27 de septiembre a las 8 de la noche, día y hora en donde deberá enfrentar a Nueva Zelanda por la Fecha 1 del Grupo A del Mundial Sub 20.