Tras varios meses, la Selección Chilena volvió al triunfo en el día de ayer en el Estadio Bicentenario de La Florida, recinto donde los dirigidos por Sebastián Miranda se impusieron por 2-1 ante Perú con goles de Ben Brereton Díaz y Maximiliano Gutiérrez.

Uno que fue titular e hizo un correcto partido fue Francisco Sierralta, quien conversó con los medios en el post partido y aseguró que “Hicimos un buen partido en todas las líneas. El primer tiempo no fue fácil, Perú nos hace el gol teniendo nosotros más llegadas, pero nos supimos sobreponer. La gente ayudó mucho”.

Chile venció a Perú por 2-1. | Foto: Photosport

“Hay muchos compañeros que lo están haciendo bien acá, ojalá tener la mayor cantidad de jugadores afuera. Estamos creando algo para el futuro. Los resultados son importantes, pero también la forma en que se juega”, sumó.

En el cierre, el defensor formado en las inferiores de Universidad Católica tuvo un singular pedido a Pablo Milad y la ANFP tras ser consultado por el Claro Arena: “Hubiese estado lindo jugar ahí. Ojalá estar allí, parece que al final la sintética se nos dio bien. Ojalá se de el próximo partido en Chile allí para conocerlo”, reconoció.

Lo cierto es que La Roja jugará en Europa en noviembre frente a Rusia y Perú, por lo que un estreno de la Selección Chilena en el Claro Arena ya no será posible este 2025 y tendría que ser para el próximo año.

Chile corta negativa racha

Chile no celebraba una victoria desde el 8 de febrero de este año, día en donde derrotó a Panamá por 6-1 en un amistoso disputado en el Estadio Nacional. Entremedio, disputó seis compromisos con 4 caídas y dos empates en Clasificatorias.