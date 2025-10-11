Chile le ganó 2-1 a Perú en el primer amistoso internacional luego del fracaso del proceso eliminatorio que terminó con La Roja fuera del Mundial 2026 y ya tiene proyectado dos amistosos más para el mes de noviembre.

En efecto, el equipo de todos volverá a enfrentarse con los del Rimac y también ante Rusia, los dos encuentros serán en suelo europeo y donde la gerencia deportiva ya decidió que Nicolás Córdova estará a cargo de estos compromisos.

BOLAVIP conversa con un histórico, Jorge Coke Contreras, el que intenta encontrar respuestas a esta decisión.

“Yo encuentro que en este caso hay técnicos más capacitados en nuestro fútbol, pero ellos trataron de arreglar el tema con lo que tenían al alcance”, afirma el histórico volante.

Agregando que “yo no encuentro razón a esta decisión, pero trato de entender lo que quieren, y reitero, le están dando un técnico de nuestro fútbol que entienden que tiene las capacidades para en el futuro sacar resultados”.

En esta misma línea el Coke agrega que “uno no sabe lo que piensan los dirigentes, porque capaz que quieran hacer de Córdova un técnico para el futuro, tienen confianza en él, pero los resultados no han sido buenos”.

El Coke Contreras no entiende la confirmación de Nicolás Córdova.

Jorge Contreras es reiterativo a la hora de querer buscar respuestas. “No sé si esto es una posibilidad para que se siga capacitando, tomando confianza, pensando en el futuro, por sus conocimientos”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

Chile volverá a la cancha el 15 de noviembre cuando visite a Rusia en la tierra de Iván Drago, en tanto, tres días después, volverá a medirse con Perú en el mismo escenario.