La Selección Chilena se prepara para cerrar su participación en las Eliminatorias CONMEBOL. En la previa del último encuentro del proceso clasificatorio (ante Uruguay), Fabián Hormazábal postuló un nombre para el combinado nacional.

¿A quién? El lateral derecho de 29 años sabe que Coquimbo Unido está realizando una buena temporada a nivel local, lo que queda reflejado en su exclusivo liderato: el título se ve cada vez más cerca de los aurinegros.

Ante tal situación, el referente de Universidad de Chile se refirió al caso de Francisco Salinas. Tiene amplia confianza en que su colega alcanzará una opción para representar al país.

En conversación con los medios de prensa, el actual seleccionado nacional lo llenó de elogios y lo instó a seguir luchando: tarde o temprano recibirá el llamado para ponerse la camiseta de La Roja.

“Es un tremendo jugador, he visto partidos de Coquimbo y lo hace muy bien. Tiene mucho mérito para poder estar acá. Si sigue así se le puede abrir una puerta”, reflexionó el diestro.

Fabián Hormazábal acercó el nombre de Francisco Salinas a la Selección Chilena. (Créditos: Photosport)

Francisco Salinas, una opción para la Selección Chilena

¿Quién es el futbolista que nombró Fabián Hormazábal? Tiene 25 años y durante su carrera ha pasado por Unión San Felipe y Unión La Calera. Durante esta temporada, acumula 31 encuentros, cinco goles y tres asistencias.

Con tales números, espera por una opción de Nicolás Córdova en la Selección Chilena. Por el momento, no ha logrado su debut profesional en el combinado nacional.