CONMEBOL entregó el fallo tras los incidentes en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini en el marco del partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana. El elenco argentino fue descalificado y la U jugará los cuartos de final ante Alianza Lima.

Jugadores de ambos equipos estaban en la Selección Chilena que jugó ante Brasil en el estadio Maracaná. De hecho, el fallo se entregó el mismo día que el partido jugado en Río de Janeiro, en el cual la Roja cayó por 3-0 frente a la Verdeamarela.

Fabián Hormazábal entregó su primera reacción tras la decisión que tomó la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL. El lateral derecho se mostró conforme, pero evitó profundizar por respeto a sus compañeros Felipe Loyola y Luciano Cabral.

“Estoy muy contento por el fallo, pero por respeto a mis compañeros de Independiente prefiero no referirme al tema y hablar cuando esté en el club”, dijo el Rayo en Juan Pinto Durán.

Fabián Hormazábal mantiene los pies sobre la tierra

El futbolista de 29 años es considerado el mejor lateral derecho chileno del momento. Sin embargo, no se marea y pone tranquilidad en medio de su buen momento: “Me lo tomo con mucha humildad. Para mí es un inicio de algo mucho mejor, intentaré mantener y mejorar mi rendimiento para seguir estando acá y hacerlo de la mejor manera en mi club”.

Fabián Hormazábal se mantiene con humildad en medio de su buen presente. (Foto: Photosport)

También mencionó el presente de la Selección Chilena con una nueva generación: “Se está formando un nuevo grupo con una camada de jóvenes que tienen mucha hambre de lograr cosas y se nota en cada entrenamiento que todos se juegan la convocatoria”.