La Selección Chilena cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 con un sabor amargo. El combinado nacional no pudo superar a Uruguay en el Estadio Nacional y terminó igualando sin goles, resultado que lo dejó en la última posición de la tabla.

El proceso, que tuvo recientemente un interinato de Nicolás Córdova tras la salida de Ricardo Gareca, no logró encaminar el rumbo de un equipo que acumula ya tres Mundiales consecutivos sin clasificar.

En este escenario, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) deberá definir al próximo entrenador encargado de encabezar el recambio y preparar el futuro de la Roja.

Felipe Loyola le entrega su apoyo a Nicolás Córdova

En medio de ese debate, Felipe Loyola, jugador de Independiente de Avellaneda, atendió a los medios a la salida del Estadio Nacional y no dudó en respaldar al DT interino.

“El grupo se sintió muy cómodo con él”, expresó el polifuncional futbolista de 24 años.

El ex Huachipato fue más allá y confesó que “lo conversamos adentro. Conoce todo el fútbol chileno, a todos los jugadores y a los más chicos. Nos sentimos muy cómodos con él y hay que seguir trabajando para mejorar”.

¿Seguirá Nicolás Córdova al mando de la Roja Adulta? | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Con este mensaje de Loyola, queda en evidencia que parte del plantel confía en las capacidades de Córdova y lo ven como una alternativa real para continuar al mando de la Roja Adulta.