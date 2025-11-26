En River Plate ya habrían tomado una decisión respecto al futuro del defensa chileno Paulo Díaz, quien lleva seis temporadas en el Millonario y podría dejar el club tras la eliminación en el Torneo de Clausura.

Así lo adelantó ayer la prensa argentina, donde se dio a conocer que el entrenador Marcelo Gallardo incluyó al nacional en una lista de seis jugadores que serían los primeros cortados.

Si bien el formado en Palestino tiene contrato vigente hasta 2027, no estaría en los planes del Muñeco para la temporada 2026, por lo que le buscarían una salida.

El defensa de 31 años ya ha comenzado a llamar la atención de algunos clubes del continente, entre ellos se habla de Universidad de Chile, donde Díaz podría retornar al fútbol chileno.

Sobre aquello conversó con BOLAVIP el hincha más famoso de River Plate, el Tano Pasman, quien confirmó lo que ha estado sucediendo con el zaguero.

“Yo creo que sí, yo creo que está con una lesión que se le está haciendo complicada en la rodilla, eso es lo que me dijeron. Y ha perdido confianza, (Lautaro) Rivero está jugando bien, el otro día con Racing no jugó un buen partido, pero no jugó un buen partido ninguno. Y viene jugando muy mal River”, comenzó contextualizando.

“Está dentro de los jugadores que se dice que River no le va a renovar contrato, hay algunos que ya se les vence el contrato y no se los van a renovar. Y otros que tienen contrato vigente, como es el caso de Paulo Díaz, que van a tratar de colocarlo, de venderlo”, expuso el apasionado hincha.

En esa línea, indicó que el último Superclásico que perdieron por 2-0 ante Boca Juniors en La Bombonera fue el que le puso punto final a la etapa de Díaz en River.

“El partido con Boca lo marcó un poco, bajó mucho el nivel Paulo Díaz. Para mí hace unos meses era el mejor defensa de River, era inamovible, y hoy la gente ya no lo mira de esa manera”, expuso Pasman.

Eso sí, el eufórico seguidor de la banda sangre, reconoció que el chileno dejó una gran huella: “Aclaro que un ciclo súper exitoso”.

Tano Pasman se empieza a despedir de Paulo Díaz en River Plate.

En síntesis