Agosto comienza a decir adiós y la Selección Chilena ya tiene a la vista sus últimos dos partidos por las Eliminatorias. La Roja, ya sin chances de ir al Mundial, primero se medirá ante Brasil de visita en el Maracaná el jueves 4 de septiembre a las 20:30 y recibirá a Uruguay el martes 9 a las 20:30 en el Nacional.

Nicolás Córdova entregó una renovada nómina en Chile para estos partidos, donde destaca la presencia de jugadores jóvenes y el regreso de Ben Brereton, quien no estuvo muy en consideración de su antecesor Ricardo Gareca. Por su parte, la realidad de Brasil es completamente distinta, ya que sigue su preparación para jugar la Copa del Mundo.

La Verdemarela es conducida por el destacado entrenador italiano Carlo Ancelotti, quien este lunes 25 de agosto entregó la nómina para los compromisos ante Chile en casa y la visita a Bolivia en El Alto.

El Scratch tendrá dos grandes bajas. Neymar quedó fuera por un edema en el muslo derecho, mientras que Vinicius Junior no fue convocado, ya que está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

La nómina de Brasil para el encuentro ante Chile por Eliminatorias.

Vini no fue nominado pese a que podía jugar en El Alto

Si bien Vini podría jugar ante Bolivia en El Alto tras cumplir su sanción quedando fuera frente a Chile, Ancelotti decidió no convocarlo para estos dos últimos compromisos por las Eliminatorias.

Pese a las ausencias, Brasil tiene una potente nómina con nombres de gran trayectoria como el arquero Alisson, el lateral izquierdo Alex Sandro, el mediocampista Casemiro y el delantero Rapinha, entre otro