La Selección Chilena se impuso a Perú por 2-1 en el Estadio Bicentenario de La Florida, compromiso amistoso en donde Sebastián Miranda debutó al frente del plantel adulto del combinado nacional.

Uno de los buenos valores que tuvo La Roja el día de ayer fue Gabriel Suazo, jugador del Sevilla quien en España comparte camarín con uno que ha estado ausente en las últimas nóminas de Chile: Alexis Sánchez.

Suazo echó al agua a Alexis Sánchez. | Foto: Photosport

Suazo fue consultado precisamente por las intenciones del Niño Maravilla y no dudó ni medio segundo en responder que “Eso va más allá si él quiere o no. Yo estoy 100% seguro de que él quiere y él siempre va a estar a disposición”.

“Eso pasa por el cuerpo técnico en cuestión que esté presente y que quiera nominarlo o no. Eso escapa de las manos de él o mías, pero él siempre va a querer estar a disposición”, complementó el jugador formado en las inferiores de Colo Colo.

¿Volverá Alexis Sánchez para la fecha de noviembre? Si sigue con el buen nivel que está mostrando en Sevilla -y con goles- y considerando que La Roja enfrentará a Perú y Rusia en suelo europeo, no sería raro volver a ver al tocopillano con la camiseta de la Selección Chilena.

Alexis Sánchez con La Roja

Alexis Sánchez totaliza 168 encuentros con la camiseta de La Roja y ha marcado 50 goles, sin duda uno de los emblemas históricos que tiene Chile y que sigue vigente jugando en uno de lo equipos más importantes de España.