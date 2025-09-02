La Selección Chilena ya se pone a tono para los duelos ante Brasil y Uruguay por Clasificatorias. Sin chance de nada, La Roja llega llena de “sangre nueva” y sin ningún miembro de la “Generación Dorada” bajo el mando de Nicolás Córdova, quien esta tarde habló junto a Gabriel Suazo en conferencia de prensa.

El lateral nacional vive uno de los mejores momentos de su carrera. De hecho, hoy es el único que milita en un club de renombre mundial como lo es el Sevilla, mismo elenco al que Alexis Sánchez se acaba de unir luego de un muy triste paso por Udinese, club donde en la década pasada se convirtió en ídolo.

“Gaby” abordó la llegada del “Maravilla” al cuadro andaluz: “La verdad lo comenté antes, muy feliz por él porque llega a un club muy grande que quizás hoy no está en el mejor momento, pero vamos a trabajar para llevarlo donde siempre ha tenido que estar”, remarcó el excapitán de Colo Colo.

Sobre su relación con el tocopillano, remarcó que: “Con Alexis tengo muy buena relación. De igual forma, es diferente venir a la Selección y compartir el día a día, Cambia mucho, pero estoy convencido que ayudará mucho al equipo y tendremos una gran relación”.

Finalmente, remarcó cuáles sus grandes anhelos como jugador mirando a Alexis Sánchez como un ejemplo a seguir: “Yo también quiero continuar con mi carrera en Europa. Desde pequeño soñé con eso”.

Gabriel Suazo está más que feliz de ser compañero de Alexis Sánchez en el Sevilla de España (Photo by Christof Koepsel/Getty Images)

“Más allá de cualquier cosa que te lleva al fútbol ese era mi objetivo. Incluso cuando lo pasé mal en Colo Colo mi sueño era ese. Hoy estando allá seguiré luchando para conseguir cosas más importantes aún”, cerró.

¿Cuándo son los próximos partidos de la Selección Chilena?

El primero de los dos duelos clasificatorios de la Selección Chilena será ante Brasil, este jueves 4 de septiembre a contar de las 20:30 horas en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Luego, La Roja finalizará como local su participación en estas clasificatorias ante la Selección de Uruguay de Marcelo Bielsa, el próximo martes 9 de septiembre también a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.