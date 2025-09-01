La Roja se prepara para cerrar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas. El combinado nacional visitará a Brasil y tras ello recibirá a Uruguay para decirle adiós al lamentable proceso clasificatorio.

En la previa de dichos compromisos, una promesa nacional se despidió de la Generación Dorada: abordó la ausencia de las experimentadas figuras en la nómina de Nicolás Córdova.

Ese es el caso de Alexander Aravena, que en conversación con AS Chile agradeció lo realizado por nombres como Alexis Sánchez y Arturo Vidal, entre otros, pero llamó a pensar en el futuro.

“Sabemos que son dos partidos muy importantes a pesar de que estamos eliminados. El foco es el próximo Mundial. Vamos a trabajar fuerte para estar ahí y poner a Chile donde se merece“, comentó.

En dicha línea, el actual Gremio de Porto Alegre agregó: “Esto es un nuevo inicio, nuevos jugadores, nueva generación y creo que tenemos que tomar esa responsabilidad que es la Selección Chilena”.

“La responsabilidad la tenemos que asumir los jóvenes, la generación que llamó. Sabemos lo que hicieron todos los grandes, pero eso es historia. Ahora nos toca a nosotros trabajar bien, fuerte y ser humildes y perseverantes“, cerró.

Alexander Aravena le dijo adiós a la Generación Dorada de La Roja.

La despedida de La Roja

El próximo duelo de Chile será ante Brasil este jueves 4 de septiembre. Tal duelo está pactado para las 20:30 horas en el Estadio Maracaná.

Cinco días más tarde (9/09), La Roja jugará ante Uruguay en el Estadio Nacional desde las 20:30 horas.