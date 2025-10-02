La Selección Chilena adulta todavía no tiene un entrenador titular tras la salida de Ricardo Gareca. Si bien Nicolás Córdova dirigió la última fecha doble de Clasificatorias, para el amistoso de octubre será el turno de Sebastián Miranda.

Uno de los bastiones que tiene esta nueva Roja es Gabriel Suazo, titular del Sevilla de España y uno que se perfila para ser el rostro de la nueva generación. Fue precisamente en el viejo continente donde le preguntaron por la opción de que Manuel Pellegrini asuma como nuevo DT del combinado nacional.

Sin ningún tipo de titubeos, el jugador formado en las inferiores de Colo Colo apuntó que “Manuel es un extraordinario entrenador, lo ha demostrado estos años en Europa. No sé si ha habido un entrenador tan destacado como él”, dijo.

Suazo cree que Pellegrini sería un buen DT para Chile. | Foto: Photosport

“Habla por sí solo. Quién tome la decisión de quién sea el entrenador de nuestra selección escapa de las manos nuestras. Yo no lo conozco personalmente, pero se ve la calidad de entrenador que es”, agregó.

En el cierre, argumenta diciendo que “Uno lo respeta mucho desde esa parte. Un entrenador como él, con tantos años en Europa, le haría bien a la Selección. Eso está clarísimo, pero eso lo tiene que ver la directiva para tomar la mejor decisión”, remató.

Las palabras de Gabriel Suazo se suman a las de Pedro Carcuro, quien hace un par de días aseguró que existe la opción -dada un par de combinaciones- de que Manuel Pellegrini asuma como nuevo entrenador de La Roja.

Lo que viene para Chile

Chile va a disputar un amistoso ante Perú y todo apunta a que será en el Estadio Bicentenario de La Florida durante el mes de octubre. La fecha exacta y la hora todavía están pendientes por parte de la ANFP.