Se acabó el Mundial Sub 20 que se disputó en Chile y que coronó a Marruecos por primera vez. Pero la competencia internacional no para, ya que en dos semanas empieza el Mundial Sub 17 en Qatar, donde también dirá presente la Selección Chilena.

Los dirigidos por Sebastián Miranda clasificaron a esta cita planetaria haciendo un gran campeonato sudamericano, por lo que hay altas expectativas en este equipo.

Esta Copa del Mundo contará con la participación de 48 selecciones de forma inédita, y La Roja Sub 17 quedó sorteada en el Grupo K junto a Francia, Canadá y Uganda.

Si bien el torneo arranca el lunes 3 de noviembre, el combinado nacional debuta el miércoles 5 a las 12:45 horas ante Les Bleus en Doha.

Luego enfrentará a Canadá el sábado 8 de noviembre a las 09:30 horas y cerrará la fase de grupos contra Uganda el martes 11 en el mismo horario.

Al igual que el Mundial Sub 20, el torneo Sub 17 también contará con transmisión por televisión abierta para los partidos de Chile.

Sebastián Miranda está al mando de La Roja Sub 17. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

¿Quién transmite los partidos de Chile en el Mundial Sub 17?

Los partidos de Chile en el Mundial Sub 17 serán transmitidos por televisión abierta en la señal de Chilevisión.