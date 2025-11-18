La Selección Chilena se encuentra en tierras rusas afrontando lo que es una nueva Fecha FIFA, en donde el equipo de todos ya venció a la Selección de Rusia por 2-0 y ahora se prepara para su segundo desafío en esta jornada ante la Selección de Perú.
Sobre lo que son estos duelos, el periodista Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’, en la que dentro de este salió en defensa de las críticas que recibió Darío Osorio en el partido con Rusia, a quien se le ha cuestionado por su nivel en el equipo de todos.
“Más allá de que tiene una buena zancada y tiene como esa zancada europea, el partido a él lo obligó mucho a dar una mano defensivamente, tuvo un montón de recuperaciones o persecuciones de Osorio a los rivales hasta el área propia”, parte señalando Fouillioux.
Agregando a esto, el comunicador manifiesta en que un equipo que priorice muy poco lo creativo o asociativo, no hará sacar la mejor versión de Darío Osorio en ‘La Roja’, ya que no posee de muchas variantes colectivas para poder crear peligro a los rivales, tal como lo hace en su club.
“Esa manera estimula poco a los jugadores de un perfil más creativo o asociativo, partir como extremo a perfil cambiado, interactuar por dentro, Chile eso lo hizo muy poco”, remarcó.
Finalizando, Fouillioux pensando en el partido de esta jornada ante Perú, expresó su gran deseo de poder ver juntos en cancha a Darío Osorio y Lucas Cepeda, ya que siente que son dos jugadores que pueden convivir de muy buena forma dentro del terreno de juego.
“El equipo se sintió más cómodo presionando que jugando, cuando intentó atacar. Me gustaría ver a Osorio con Cepeda”, cerró.
En Síntesis…
- La Selección Chilena venció 2-0 a Rusia y ahora se prepara para enfrentar a Perú en la Fecha FIFA.
- El periodista Gonzalo Fouillioux defendió a Darío Osorio de las críticas por su trabajo ante Rusia.
- Fouillioux criticó el estilo de juego de La Roja por ser poco creativo y asociativo, lo que afecta a jugadores como Darío Osorio.