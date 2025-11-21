Universidad de Chile vuelve a la lucha por el Chile 2 este fin de semana cuando visite a O’Higgins en Rancagua, y pese al receso por la fecha FIFA, las aguas siguen totalmente inquietas en el seno del conjunto azul.

Y es que en las últimas horas no son pocos los rumores que hablan de una posible salida de Gustavo Álvarez a la selección de Perú. En el vecino país, varios periodistas deportivos han asegurado que incluso el entrenador argentino tendría “todo arreglado” con la FPF para asumir en la ‘Bicolor’.

Uno que también se sumó a esas voces fue el periodista deportivo Gonzalo Fouillioux, quien indicó que es probable que los días de Álvarez en la U estarían contados y que incluso la dirigencia de Azul Azul ya habría ido a buscar a su reemplazante.

Gustavo Álvarez estaría viviendo sus últimos días en la U (Photosport).

Esto debido a los problemas que han sacudido a Azul Azul tras la sanción de la CMF contra Michael Clark, lo que se suma a los problemas que el técnico ha tenido con los dirigentes tras el fallido mercado de pases azul.

Según el rostro televisivo, “es probable que sean los últimos partidos de Gustavo Álvarez. No sé si estará su sucesor. (Francisco) Meneghini fue uno de los técnicos que fue a buscar la U. Si Álvarez se va, deja la vara muy alta”.

Esa línea, Fouillioux argumentó que “el técnico que saque a la U campeón será histórico. Para mí (Gustavo Álvarez) ha hecho un extraordinario más allá que no pudo ser campeón. Deja una buena base. Un estilo y una manera de jugar. Hay un trabajo avanzado y no hay que reconstruir de cero”.

Datos clave…