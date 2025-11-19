La Universidad de Chile se encuentra envuelta en una polémica luego de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionara duramente a Michael Clark, presidente de Azul Azul.

El organismo decidió realizar una multa millonaria y inhabilitar por cinco años al Ingeniero Comercial para ocupar cargos en empresas supervisadas por la CMF por infringir la Ley del Mercado de Valores.

Esta situación ha generado preocupación en los hinchas azules y la comunidad universitaria, debido a la magnitud de las implicancias legales.

Además, la U.de Chile, históricamente reconocida por su prestigio académico y deportivo, enfrenta ahora un riesgo de deterioro de imagen que podría extenderse a la comunidad universitaria si no se toman medidas oportunas.

Michael Clark podrá apelar a esta sanción impuesta por la CMF | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Gonzalo Fouillioux y su claro mensaje a la casa de estudios de la U

En este contexto, el periodista Gonzalo Fouillioux utilizó su tribuna en el programa Balong Radio para destacar la gravedad de la situación y criticó el silencio de la Casa de Estudios de la U.

“Aquí llama la atención el enorme silencio que está teniendo la Universidad, la Universidad tiene que intervenir”, partió diciendo el reconocido comunicador.

“Acá hay una cuestión que es muy relevante que es el daño reputacional, el daño reputacional para el club Universidad de Chile y que chorrea a la Universidad es enorme. El daño a la reputación y a la credibilidad es gigante y la Universidad como una institución seria no puede permitir que ese prestigio se siga deteriorando”, sentenció.

En síntesis…

La dura sanción de la CMF contra Michael Clark desató un fuerte debate en el entorno de Universidad de Chile.