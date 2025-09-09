La Selección Chilena hoy le puso punto final a lo que fue su actuación dentro de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que los dirigidos por Nicolás Córdova igualaron sin goles ante la Selección de Uruguay en el Estadio Nacional.

Dentro de lo que fue este duelo, el periodista nacional Gonzalo Fouillioux comentó en su cuenta de ‘X’ lo que dejó este compromiso, en la que elogió a tres jugadores en ‘La Roja’: Fabián Hormazábal, Javier Altamirano y Lucas Cepeda.

“Hormazabal- Altamirano- Cepeda, ese es el triángulo que puede asociarse en un equipo que privilegia emparejarse físicamente para sostener los duelos”, partió señalando Fouillioux.

Luego de esto, el comunicador se expandió en lo que fueron sus elogios en Lucas Cepeda, en la que destacó las grandes virtudes que posee el delantero de Colo Colo, que sin duda se sigue consolidando en la selección.

“Lo mejor que tiene Cepeda, es que pese a su buen remate y potencia física, casi nunca se va a correr solo contra el mundo, busca siempre compañeros para que la jugada tenga algún tipo de sentido y no sea una aventura cualquiera”, remarca.

Concluyendo, Fouillioux elogió lo que genera esa dupla por banda entre Lucas Cepeda y Fabián Hormazábal, en donde a este último también le enumeró sus grandes cualidades tanto a la hora de defender como el de también saber subir a atacar.

“Y se encuentra con Hormazabal, que es otro jugador físico, peor que tampoco se saca la pelota de encima. Interpreta los momentos para asociarse. Mucho más sentidos tiene las relaciones de ataque de la derecha que lo forzado que parece todo en la izquierda”, cerró.