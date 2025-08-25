Luego de la bullada salida de Jorge Almirón en Colo Colo, el primer equipo del “Cacique” ya tuvo su primer encuentro dirigido bajo las órdenes de la dupla interina de Hugo González y Luis Pérez. Fue en el deslucido 0 a 0 ante Palestino, donde la hinchada quedó con un enorme gusto a poco que urge más aún a la dirigencia en la búsqueda de un nuevo DT.

En ese sentido, la lista de nombres ya se ha ido acortando en Macul ya que, por ejemplo, candidatos como Juan Pablo Vojvoda ya encontraron club. Por otra parte, Pablo Guede está descartado al no ser del gusto de la dirigencia y, nombres como los de Martín Demichelis y el exentrenador del FC Barcelona, Gerardo “Tata” Martino, no entran en el acotado presupuesto que se maneja hoy en Pedrero.

En dicha lista, los nombres que siguen circulando en el Estadio Monumental hoy serían solo dos: uno más conocido que el otro, aunque ambos conocidos al fin y al cabo.

Según ESPN, dicho listado se acortó a solo dos nombres: Gustavo Quinteros y Pablo “Vitamina” Sánchez. El primero es el candidato ideal disponible para el oficialismo albo comandado por Aníbal Mosa. El segundo, es el preferido por la oposición encabezada por Alfredo Stöhwing.

¿Qué dice la IA sobre el nuevo DT de Colo Colo?

Como hoy las inteligencias artificiales están de moda, en BOLAVIP jugamos a que Chat GPT (o Chat Yipiti para algunos) y Gemini (la IA de Google) para simular quién será el próximo entrenador de Colo Colo.

Chat GTP dijo claro: “Quinteros lleva cierta delantera: es respaldado por el ala del club que actualmente tiene mayor poder, está libre, y ya dejó su marca positiva en Colo Colo. Su conocimiento del club y sus triunfos anteriores lo hacen un perfil atractivo para mantener cierta estabilidad y continuidad”.

Gustavo Quinteros vuelve a aparecer en el radar de Colo Colo y asoma como serio candidato a la banca (Foto: Photosport)

“Vitamina, en cambio, representa un perfil más disruptivo y renovador, que puede ganar fuerza si la oposición logra mayor influencia en la dirigencia. Su reciente éxito en Ecuador y buena imagen en Chile lo hacen un candidato respetable, pero depende de un cambio en la orientación institucional”, añadió.

Pablo “Vitamina” Sánchez suma bonos para ser el nuevo DT de Colo Colo (Foto: Photosport)

A su vez, dio puntos para indicar que: “Yo me la juego por Gustavo Quinteros tiene todo a favor:

Está libre ya mismo tras su salida de Gremio.

tras su salida de Gremio. Cuenta con el respaldo fuerte del oficialismo (Mosa).

(Mosa). Tiene historia ganadora en Colo Colo y eso pesa mucho en la hinchada.

y eso pesa mucho en la hinchada. Y además es una carta “segura”, algo que la dirigencia suele preferir en momentos de crisis.

“Así que mi predicción clara: el nuevo DT de Colo Colo será Gustavo Quinteros“, cerró.

La IA de Gémini en tanto se puso un poco más esotérico y sacó la bola de cristal, o así al menos lo dijo la mencionada IA: “Aunque ambos son candidatos fuertes, mi bola de cristal se oscurece un poco para Sánchez y se ilumina para Quinteros. El poder de la directiva es un factor clave y, en este caso, parece que Mosa tiene la última palabra”.