Esta mañana el té fue más dulce y la marraqueta más crujiente en Colo Colo, luego del triunfo de ayer por 1-0 ante Universidad de Chile en el Superclásico 198 del fútbol chileno, el que no estuvo exento de polémicas en el Estadio Monumental.

Un hincha perdió la vida tras caer del techo en el sector suroriente del recinto deportivo y tras el partido el delantero Javier Correa del Cacique se enfrascó en una discusión con el presidente de la U, Michael Clark, además de casi llegar a los golpes con un asistente en los estacionamientos de La Ruca.

El goleador albo dio que hablar en el Superclásico, generando el malestar en los azules que incluso lo denunciarían al Tribunal de Disciplina.

Javier Correa repaparece practicando golf

Pero esto pareciera no importarle al cordobés, quien este lunes reapareció a primera hora en un campo de golf junto al kinesiólogo de Colo Colo, Wilson Ferrada.

El propio Correa compartió una fotografía junto al profesional del club, con el mensaje: “Wilson Ferrada mi profe”.

Desde hace algunas semanas que el jugador de 33 años está practicando este deporte en Santiago, donde ya se le vio anteriormente junto a Esteban Paredes.

Captura de la historia de Instagram de Javier Correa.

Cabe recordar que el plantel de Colo Colo recibió tres días de descanso tras el Superclásico, en medio de la fecha FIFA de septiembre. A la vuelta los esperará el nuevo entrenador, el argentino Fernando Ortiz, que esta jornada llegó a Santiago.

El próximo partido del Cacique será recién el 14 de septiembre, justamente la Supercopa contra la U.