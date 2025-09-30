La Selección Chilena busca entrenador. A pesar de que Nicolás Córdova se mantiene como interino en el cargo, la ANFP debe encontrar al nombre idóneo para el próximo proceso clasificatorio.

¿Quién llegará a La Roja? Hasta Gustavo Alfaro se manifestó sobre el caso. El DT de Paraguay –clasificado al Mundial de 2026– tiene un candidato entre ceja y ceja: lo admira por su trayectoria.

En los micrófonos de DSports, el destacado estratega se refirió al eventual arribo de Manuel Pellegrini a Chile. Para él, no cabe dudas de que es el indicado para asumir el desafío de estructurar una nueva generación.

“A mí me encantaría verlo dirigiendo a la Selección Chilena. Habrá que ver si están dadas las condiciones, si Manuel quiere y si el país quiere”, comenzó señalando.

Tras ello, el director técnico llenó de elogios a su colega (actualmente en la banca de Real Betis) y lanzó: “Es de esas personas que le dan un valor agregado a los lugares donde están“.

“Es una persona que ha hecho tanto y ha llevado el prestigio del fútbol chileno a lugares tan altos, que me parece que sería muy lindo poder verlo al frente de la Selección Chilena“, complementó sobre su par.

Gustavo Alfaro quiere ver a Manuel Pellegrini en la banca de la Selección Chilena.

La pesadilla de la Selección Chilena

Finalmente, Gustavo Alfaro se refirió a la catástrofe que vive La Roja. Por tercera vez consecutiva, el país no será representado en una cita mundialista: deberá verla por TV.

“Si me dan a elegir entre participar en una Copa del Mundo o ganar una Copa América, yo sé que una estrella no se cambia nunca, pero jugar el Mundial es totalmente diferente, es algo único“, reflexionó.

“Tal vez, las razones hay que buscarlas en esos lugares. Chile vive las consecuencias de algunas cosas o algunos factores que, si se corregían a tiempo, hoy la realidad sería otra“, concluyó.