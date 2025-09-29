La Selección Chilena jugará un partido ante Perú de local en la fecha FIFA que se extiende entre el 6 y 14 de octubre. Aquel compromiso no podrá ser en el Estadio Nacional, ya que el recinto es sede del Mundial Sub-20 que se realiza hasta el 10/9.

El encuentro entre la Roja y la Selección Peruana se jugaría el 10 de octubre, por ahora en el estadio Bicentenario de La Florida. Sebastián Miranda será el DT, ya que Nicolás Córdova está enfocado en Chile Sub-20.

De esta manera, se entregó la nómina para el Clásico del Pacífico, la cual cuenta nuevamente con la presencia de Ben Brereton y la inclusión del arquero de Deportes Recoleta de Primera B, Jaime Vargas en la nómina.

También destaca la inclusión de Francisco Salinas de Coquimbo Unido, el puntero del Campeonato Nacional 2025. Esto ya deja atrás la polémica tras las declaraciones de Cristián Zavala, quien manifestó su malestar porque no hubiera un solo jugador de los Piratas convocado para los encuentros ante Uruguay y Brasil por las Eliminatorias.

Los 23 nominados de Chile para el partido ante Perú

Arqueros: Lawrence Vigouroux, Thomas Gillier y Jaime Vargas

Defensas: Fabián Hormazábal, Francisco Salinas, Iván Román, Guillermo Maripán, Benjamin Kuscevic, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo y Nicolás Díaz.

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Marcelino Núñez, Felipe Loyola, Lucas Assadi, Javier Altamirano.

Delanteros: Gonzalo Tapia, Maximiliano Gutiérrez, Lucas Cepeda, Clemente Montes Alexander Aravena, Ben Brereton Díaz.

Jaime Varas de Deportes Recoleta de Primera B tendrá la gran oportunidad en la Selección Chilena adulta. Francisco Salinas de Coquimbo Unido también estará presente. (Foto: La Roja)